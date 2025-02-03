Оперативники не нашли взрывные устройства на месте теракта в ЖК «Алые Паруса»

ТАСС: На месте взрыва в ЖК «Алые Паруса» оперативники не нашли бомб

Оперативники не обнаружили взрывные устройства на месте теракта в московском ЖК «Алые паруса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, взрывотехники проверяют помещения в комплексе и прилегающую территорию на предмет взрывных устройств.

По информации оперативников, саперы обследовали место, где произошел взрыв и ни бомб, ни взрывчатых веществ не было обнаружено.

Ранее сообщалось, что сработавшую в холле московского ЖК «Алые паруса» бомбу привел в действие неизвестный дистанционно. Предварительно установлено, что бомба была заложена в диван, расположенный в холле дома. Вероятно, злоумышленник со стороны наблюдал за главой Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) Арменом Саркисяном. Он привел взрывчатку в действие, когда Саркисян спустился в холл.

Взрыв в ЖК «Алые паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.