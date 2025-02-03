Раскрыты подробности о взорванной в ЖК «Алые паруса» бомбе

ТАСС: Взрывчатку в ЖК «Алые паруса» в Москве привели в действие дистанционно

Бомбу, сработавшую в холле московского ЖК «Алые паруса» привел в действие неизвестный дистанционно. Подробности раскрывает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, предварительно установлено, что бомба была заложена в диван, расположенный в холле дома. Она была приведена в действие дистанционно. Вероятно, злоумышленник со стороны наблюдал за главой Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) Арменом Саркисяном. Он привел взрывчатку в действие, когда Саркисян спустился в холл.

По информации правоохранителей, в настоящее время по записям с видеокамер силовики изучают, кто был в ЖК и рядом с ним.

Ранее, криминалист Михаил Игнатов рассказал о возможной участнице теракта в ЖК «Алые паруса».

Взрыв в ЖК «Алые паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.