Российский криминалист рассказал о возможной участнице теракта в ЖК «Алые Паруса»

Криминалист Игнатов: Участницу теракта в ЖК «Алые Паруса» использовали втемную

Начало событий в новости В Москве начали поиск возможно причастной к взрыву в элитном ЖК девушки

Возможную участницу произошедшего в московском ЖК «Алые Паруса» теракта могли использовать втемную. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на криминалиста Михаила Игнатова.

По словам Игнатова, речь идет о возможной девушке, которая могла пронести в здание взрывное устройство. Криминалист предположил, что организаторы могли ей сказать, что нужно оставить закладку с запрещенными веществами и что потом ее просто придут и заберут. «Она могла даже не знать, в отношении кого и что планируется», — сказал эксперт.

Он добавил, что для выполнения такой роли в теракте девушке не требовалось какого-то особого опыта. «Опыт здесь, конечно, не нужен, здесь нужны милая улыбка и умение себя держать, красиво разговаривать. Вот и все», — отметил Игнатов.

Ранее сообщалось, что странную прохожую заметила одна из жительниц дома, когда выходила из квартиры утром. По ее словам, неизвестная спрятала от нее лицо и запаниковала.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали четыре человека.

Оказалось, что произошедшее — покушение на главу Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Он получил серьезные ранения, был госпитализирован, однако из-за полученных ран спасти его не удалось.