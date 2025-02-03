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12:29, 3 февраля 2025Силовые структуры

В Москве начали поиск возможно причастной к взрыву в элитном ЖК девушки

Mash: СВУ в московском ЖК «Алые Паруса» могла заложить девушка, ее ищут
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Самодельное взрывное устройство (СВУ), которое стало причиной взрыва в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве, могла заложить девушка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Странную прохожую заметила одна из жительниц дома, когда выходила из квартиры утром. По ее словам, неизвестная спрятала от нее лицо и запаниковала.

По данным канала, девушка среднего роста, у нее длинные волосы и темная куртка. Сейчас ее ищут сотрудники правоохранительных органов.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел 3 февраля.

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