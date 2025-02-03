В Москве начали поиск возможно причастной к взрыву в элитном ЖК девушки

Самодельное взрывное устройство (СВУ), которое стало причиной взрыва в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве, могла заложить девушка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Странную прохожую заметила одна из жительниц дома, когда выходила из квартиры утром. По ее словам, неизвестная спрятала от нее лицо и запаниковала.
По данным канала, девушка среднего роста, у нее длинные волосы и темная куртка. Сейчас ее ищут сотрудники правоохранительных органов.
Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел 3 февраля.