В России отреагировали на антитеррористическую операцию Азербайджана на границе

Депутат Водолацкий: В операции Азербайджана у границ РФ ничего экстраординарного

В направленной против террористов операции Азербайджана «Граница-щит» на границе с Россией нет ничего экстраординарного, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Такие мероприятия проводят любые государства. И об этом в обязательном порядке уведомляют соседнее государство. То есть в данном случае нашу Федеральную пограничную службу. Любая страна, и мы в том числе, периодически проводит такие мероприятия для того, чтобы исключить все потоки контрабанды, все вопросы, связанные с наркотрафиками. Ничего экстраординарного нет», — отреагировал Водолацкий.

Ранее Азербайджан начал направленную против террористов операцию «Граница-щит» на границе с Россией. Отмечается, что мероприятия пройдут в соответствии со взаимной договоренностью министров внутренних дел России и Азербайджана с 3 по 10 февраля 2025 года. В связи с проводимой операцией в девяти районах республики созданы полицейские посты.

Основными целями операции являются реализация принятых странами решений по вопросам пограничного сотрудничества, выявление и обезвреживание членов транснациональных организованных преступных группировок и террористических организаций, а также выявление и пресечение каналов перевозки оружия, взрывчатки и наркотических средств.

