Азербайджан начал антитеррористическую операцию на границе с Россией

Azertag: Азербайджан начал операцию против террористов на границе с Россией

Азербайджан начал направленную против террористов операцию «Граница-щит» на границе с Россией. Об этом сообщает Azertag.

Отмечается, что мероприятия пройдут в соответствии со взаимной договоренностью министров внутренних дел России и Азербайджана с 3 по 10 февраля 2025 года. В связи с проводимой операцией в девяти районах республики созданы полицейские посты.

Основными целями операции являются реализация принятых странами решений по вопросам пограничного сотрудничества, выявление и обезвреживание членов транснациональных организованных преступных группировок и террористических организаций, а также выявление и пресечение каналов перевозки оружия, взрывчатки и наркотических средств.

Ранее стало известно, что в Азербайджане нейтрализовали готовившую теракты экстремистскую группировку. По данным МВД республики, некоторые из подозреваемых, оказавшие вооруженное сопротивление и применившие взрывные устройства, были ликвидированы.