В Азербайджане нейтрализовали готовившую теракты экстремистскую группировку

МВД Азербайджана заявило о нейтрализации готовившей теракты группировки

В Азербайджане ликвидировали радикальную группировку, которая планировала совершить теракты на территории страны. Об этом сообщило МВД Азербайджана, передает РИА Новости.

«Спецслужбы предприняли совместные комплексные меры по выявлению террористических провокационных действий и пресечению незаконной деятельности на территории Азербайджан членов радикальных религиозно-экстремистских группировок, связанных с международными террористическими организациями», — указано в сообщении.

Отмечается, что в ходе осмотра обнаруженных укрытий на территории Гусарского района, были найдены предназначенные для изготовления взрывных устройств ацетон, торф, детонаторы, дистанционные взрывные механизма, арматура, свинцовые детали, два автомата Калашникова, три ружья, патроны и пули и флаг незаконного вооруженного формирования, признанного террористическим.

Некоторые из подозреваемых, оказавшие вооруженное сопротивление и применившие взрывные устройства, были ликвидированы.

В ноябре 2024 года Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с МВД республики пресек подготовку теракта в условиях заключения. Всего, как отмечается, было задержано десять человек — сторонников радикальной религиозной идеологии. В ходе обысков сотрудники изъяли холодное оружие, телефоны и другие вещественные доказательства.