В Казахстане сообщили о пресечении теракта в тюрьме

КНБ Казахстана сообщил о пресечении теракта в тюрьме

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с МВД республики пресек подготовку теракта в условиях заключения. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности», — указано в сообщении.

Всего, как отмечается, было задержано десять человек — сторонников радикальной религиозной идеологии. В ходе обысков сотрудники изъяли холодное оружие, телефоны и другие вещественные доказательства.

Ранее председатель КНБ Казахстана Ермек Сагимбаев сообщил, что террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство») планирует нарастить потенциал и все еще угрожает странам СНГ. Также Сагимбаев подчеркнул, что внутри СНГ растут угрозы трансграничной преступности, нелегальной миграции и контрабанды оружия.