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12:25, 4 октября 2024Бывший СССР

В Казахстане предупредили о планах «Вилаят Хорасан» нарастить потенциал

В КНБ Казахстана предупредили о планах «Вилаят Хорасан» нарастить потенциал

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство») планирует нарастить потенциал и все еще угрожает странам СНГ. Об этом предупредил председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Ермек Сагимбаев, передает ТАСС.

Он отметил, что недавние теракты свидетельствуют о намерениях группировки увеличить потенциал и сохранить международную направленность.

Также Сагимбаев подчеркнул, что внутри СНГ растут угрозы трансграничной преступности, нелегальной миграции и контрабанды оружия. Он призвал обратить внимание на ситуацию с наркотрафиком. По его словам, усиление разных вызовов требует укрепления сотрудничества в рамках Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) стран СНГ.

Ранее председатель СОРБ Александр Бортников подтвердил, что «Вилаят Хорасан» причастен к организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

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      Кристина Есикова
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