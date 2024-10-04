В Казахстане предупредили о планах «Вилаят Хорасан» нарастить потенциал

В КНБ Казахстана предупредили о планах «Вилаят Хорасан» нарастить потенциал

Террористическая группировка «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство») планирует нарастить потенциал и все еще угрожает странам СНГ. Об этом предупредил председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Ермек Сагимбаев, передает ТАСС.

Он отметил, что недавние теракты свидетельствуют о намерениях группировки увеличить потенциал и сохранить международную направленность.

Также Сагимбаев подчеркнул, что внутри СНГ растут угрозы трансграничной преступности, нелегальной миграции и контрабанды оружия. Он призвал обратить внимание на ситуацию с наркотрафиком. По его словам, усиление разных вызовов требует укрепления сотрудничества в рамках Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) стран СНГ.

Ранее председатель СОРБ Александр Бортников подтвердил, что «Вилаят Хорасан» причастен к организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».