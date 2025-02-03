Орбан предрек Украине судьбу Афганистана для ЕС

Орбан: Украина превратится в Афганистан для ЕС, если не будет мирных переговоров

Конфликт на Украине превратится в провал для Европейского союза (ЕС), сравнимый с уходом из Афганистана для США, если не состоятся мирные переговоры. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Neue Zürcher Zeitung.

«Это (начинать переговоры — прим. «Ленты.ру») нужно делать во время войны! Иначе она будет продолжаться до полного уничтожения, и Украина превратится в Афганистан Европейского союза», — отметил Орбан.

По его словам, нежелание европейских политиков вести переговоры с Россией является абсурдом. Венгерский лидер подчеркнул, что в настоящее время необходимы дипломатические усилия.

В интервью немецкому изданию Орбан также заявил, что президент России Владимир Путин всегда сдерживал свои обещания, в связи с чем Будапешт может доверять Москве.