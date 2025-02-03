Орбан: В отличие от представителей ЕС Путин всегда сдерживал обещания

Президент России Владимир Путин всегда сдерживал свои обещания в отличие от представителей и официальных лиц Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. Об этом в интервью газете Neue Zürcher Zeitung рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы заключили множество соглашений. Путин всегда сдерживал свое слово. Опыт последних 15 лет показывает, что Венгрия может доверять России», — заявил глава венгерского правительства.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Орбану последствиями за нежелание продлевать санкции ЕС против Москвы.