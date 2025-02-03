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14:31, 3 февраля 2025Мир

Орбан рассказал об одном качестве Путина

Орбан: В отличие от представителей ЕС Путин всегда сдерживал обещания
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин всегда сдерживал свои обещания в отличие от представителей и официальных лиц Европейского союза (ЕС) в Брюсселе. Об этом в интервью газете Neue Zürcher Zeitung рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы заключили множество соглашений. Путин всегда сдерживал свое слово. Опыт последних 15 лет показывает, что Венгрия может доверять России», — заявил глава венгерского правительства.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Орбану последствиями за нежелание продлевать санкции ЕС против Москвы.

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