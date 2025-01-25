Туск: В случае блокировки санкций против РФ Орбану грозят последствия

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддержит решение Евросоюза о продлении санкций против Москвы, это будет значить, что он на стороне президента России Владимира Путина, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он пригрозил венгерскому политику последствиями.

Если премьер Виктор Орбан на самом деле заблокирует европейские санкции [против России] в ключевой момент войны, станет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями, [вытекающими из] этого факта Дональд Туск премьер-министр Польши

Венгрия потеряла около 19 миллиардов евро из-за антироссийских санкций

Как подсчитал Орбан, суммарный экономический ущерб Венгрии от антироссийских санкций ЕС за последние три года составил около 19 миллиардов евро. Окончательное решение по вопросу продления антироссийских санкций должны принять до 31 января. Премьер-министр Венгрии отметил, что в его стране к пролонгации ограничительных мер относятся скептически.

«Я нажал на ручной тормоз и сказал другим европейским лидерам, что так больше продолжаться не может», — сказал политик.

При этом единственным условием продления санкций против Москвы является восстановление транзита топлива РФ через территорию Украины. В этом случае, отметил Орбан, Венгрия не воспользуется правом вето в вопросе пролонгации ограничительных мер.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Госдуме отреагировали на позицию Орбана

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заметила, что антироссийские санкции наносят урон Европейскому союзу, и это всем уже давно ясно. «Люди это чувствуют, но в то же время им пытаются доказать, что не надо быть зависимыми, надо полностью уйти от России. При этом понятно и неоднократно говорилось, что задача США была в том числе ослабить Европу, что, в общем-то, выполнено», — порассуждала парламентарий.

Журова подчеркнула, что многие европейские политики на закрытых встречах говорят о том, что Европа никогда еще не была так зависима от Америки в решениях.

Путин усомнился в способности Трампа ввести угрожающие США санкции против России

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет принимать решения во вред экономике США, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, он с трудом себе представляет, что будут приняты подобные решения, поскольку Трамп человек не только умный, но и прагматичный.

Трамп до этого заявил, что Россию ждут большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он пригрозил новыми экономическими ограничениями. По словам республиканца, он готов ввести «высокие налоги, пошлины и санкции» на все, чем Москва торгует с остальным миром.