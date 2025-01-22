Депутат Журова: Задача США ослабить Европу при помощи санкций выполнена

Антироссийские санкции наносят урон Европейскому союзу (ЕС), это всем уже давно ясно, отметила первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отменить рестрикции.

Ранее политик призвал ЕС пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций, так как они наносят ущерб лишь самому объединению.

«Конечно, они не такой глобальный урон наносят, потому что все-таки страны Евросоюза и, вообще, любая страна старается выстроить свою безопасность так, чтобы санкции к глобальной катастрофе в не привели. Понятно, что точечно они несомненно влияют на разные сферы и цены от этого растут. Люди это чувствуют, но в то же время им пытаются доказать, что не надо быть зависимыми, надо полностью уйти от России. При этом понятно и неоднократно говорилось, что задача США была в том числе ослабить Европу, что, в общем-то, выполнено», — высказалась депутат.

Парламентарий добавила, что многие европейские политики на закрытых встречах говорят о том, что Европа никогда еще не была так зависима от Америки в решениях.

«То есть все-таки как-то казалось, что она независима, сама могла принимать решения, а теперь понятно, что очень часто это с оглядкой на США. При чем если раньше оглядка эта была не так явно выражена, то теперь это не скрывается, то есть видно прям, что это происходит именно так, и люди, конечно, тоже чувствуют, все понимают. А Европа есть Европа, она тоже хочет быть независимой», — заключила Журова.

До этого Орбан оценил вероятность победы Запада над Россией в конфликте на Украине. Он отметил, что в случае начала войны в Европе проиграют все. Премьер-министр также добавил, что украинский кризис должен быть урегулирован как можно скорее и именно на это была направлена миротворческая миссия Венгрии.

