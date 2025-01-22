В Госдуме отреагировали на призыв Орбана снять санкции с России

Антироссийские санкции наносят урон Европейскому союзу (ЕС), это всем уже давно ясно, отметила первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отменить рестрикции.
Ранее политик призвал ЕС пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций, так как они наносят ущерб лишь самому объединению.
«Конечно, они не такой глобальный урон наносят, потому что все-таки страны Евросоюза и, вообще, любая страна старается выстроить свою безопасность так, чтобы санкции к глобальной катастрофе в не привели. Понятно, что точечно они несомненно влияют на разные сферы и цены от этого растут. Люди это чувствуют, но в то же время им пытаются доказать, что не надо быть зависимыми, надо полностью уйти от России. При этом понятно и неоднократно говорилось, что задача США была в том числе ослабить Европу, что, в общем-то, выполнено», — высказалась депутат.
Парламентарий добавила, что многие европейские политики на закрытых встречах говорят о том, что Европа никогда еще не была так зависима от Америки в решениях.
«То есть все-таки как-то казалось, что она независима, сама могла принимать решения, а теперь понятно, что очень часто это с оглядкой на США. При чем если раньше оглядка эта была не так явно выражена, то теперь это не скрывается, то есть видно прям, что это происходит именно так, и люди, конечно, тоже чувствуют, все понимают. А Европа есть Европа, она тоже хочет быть независимой», — заключила Журова.
До этого Орбан оценил вероятность победы Запада над Россией в конфликте на Украине. Он отметил, что в случае начала войны в Европе проиграют все. Премьер-министр также добавил, что украинский кризис должен быть урегулирован как можно скорее и именно на это была направлена миротворческая миссия Венгрии.