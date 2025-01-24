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11:20, 24 января 2025Экономика

Назван ущерб европейской страны от антироссийских санкций

Орбан: Венгрия потеряла около 19 миллиардов евро из-за антироссийских санкций ЕС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Marton Monus / Reuters

Суммарный экономический ущерб Венгрии от антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) за последние три года составил порядка 19 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр европейской республики Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

Окончательное решение по вопросу продления антироссийских санкций в ЕС должны принять до 31 января. Глава правительства отметил, что в Венгрии относятся скептически к пролонгации ограничительных мер. На фоне роста экономического ущерба Орбан заявил, что политика европейских властей в отношении РФ оказалась неэффективной. «Я нажал на ручной тормоз и сказал другим европейским лидерам, что так больше продолжаться не может», — резюмировал премьер-министр республики.

Он добавил, что лидерам европейских стран необходимо взвесить все за и против, прежде чем продлевать антироссийские санкции. Политика ЕС в отношении РФ не достигла своих целей и не привела к прекращению боевых действий на востоке Украины, однако нанесла экономический ущерб самим странам сообщества, заключил Орбан.

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Ранее он заявил, что единственным условием продления антироссийских санкций является восстановление транзита топлива РФ через территорию Украины. В этом случае, отметил Орбан, Венгрия не воспользуется правом вето в вопросе пролонгации ограничительных мер.

Поставки российского газа через Украину прекратились 1 января 2025 года. Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига подчеркивал, что местные власти не собираются возобновлять поставки российского газа в ЕС через свою газотранспортную систему. Он объяснял это тем, что власти РФ используют энергетический экспорт в качестве рычага давления на ЕС.

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