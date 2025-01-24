Назван ущерб европейской страны от антироссийских санкций

Орбан: Венгрия потеряла около 19 миллиардов евро из-за антироссийских санкций ЕС

Суммарный экономический ущерб Венгрии от антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) за последние три года составил порядка 19 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр европейской республики Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

Окончательное решение по вопросу продления антироссийских санкций в ЕС должны принять до 31 января. Глава правительства отметил, что в Венгрии относятся скептически к пролонгации ограничительных мер. На фоне роста экономического ущерба Орбан заявил, что политика европейских властей в отношении РФ оказалась неэффективной. «Я нажал на ручной тормоз и сказал другим европейским лидерам, что так больше продолжаться не может», — резюмировал премьер-министр республики.

Он добавил, что лидерам европейских стран необходимо взвесить все за и против, прежде чем продлевать антироссийские санкции. Политика ЕС в отношении РФ не достигла своих целей и не привела к прекращению боевых действий на востоке Украины, однако нанесла экономический ущерб самим странам сообщества, заключил Орбан.

Ранее он заявил, что единственным условием продления антироссийских санкций является восстановление транзита топлива РФ через территорию Украины. В этом случае, отметил Орбан, Венгрия не воспользуется правом вето в вопросе пролонгации ограничительных мер.

Поставки российского газа через Украину прекратились 1 января 2025 года. Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига подчеркивал, что местные власти не собираются возобновлять поставки российского газа в ЕС через свою газотранспортную систему. Он объяснял это тем, что власти РФ используют энергетический экспорт в качестве рычага давления на ЕС.