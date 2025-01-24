Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:50, 24 января 2025Мир

Путин усомнился в способности Трампа ввести угрожающие США санкции против России

Путин о санкциях: Трамп вряд ли будет принимать решения во вред экономике США
Семен Александров (редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет принимать решения во вред экономике США. В способности американского лидера ввести угрожающие американской экономике санкции против РФ усомнился президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Даже если мы слышим о возможности введения дополнительных санкций в отношении России, я сомневаюсь, что он будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике», — сказал глава государства.

По словам президента, он с трудом себе представляет, что будут приняты подобные решения, поскольку Трамп человек не только умный, но и прагматичный.

Путин также заявил, что им с Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить по всем направлениям, представляющим интерес как для США, так и для России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский назвал здравой позицию Трампа о помощи СССР Америке во Второй мировой

      Российские военные нанесли удар по объекту ВСУ в порту Одессы

      США потребовали от Индии сгрузить танкеры с нефтью из России

      Трамп начал соблазнять Канаду войти в США

      Одному типу недвижимости в России предрекли исчезновение

      Рианна обнажила ягодицы в рекламе

      Туристка захотела сделать фото океана, вышла на рельсы и была сбита поездом на глазах мужа

      Саша Петров раскрыл отношение мексиканцев к русским

      Украина атаковала ракетами российский регион

      В США «голову» нелегала оценили в тысячу долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше