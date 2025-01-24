Путин усомнился в способности Трампа ввести угрожающие США санкции против России

Путин о санкциях: Трамп вряд ли будет принимать решения во вред экономике США

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет принимать решения во вред экономике США. В способности американского лидера ввести угрожающие американской экономике санкции против РФ усомнился президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Даже если мы слышим о возможности введения дополнительных санкций в отношении России, я сомневаюсь, что он будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике», — сказал глава государства.

По словам президента, он с трудом себе представляет, что будут приняты подобные решения, поскольку Трамп человек не только умный, но и прагматичный.

Путин также заявил, что им с Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить по всем направлениям, представляющим интерес как для США, так и для России.