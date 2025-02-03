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19:33, 3 февраля 2025Мир

Орбан выступил против продолжения конфликта на Украине

Орбан: Брюсселю нужны перемены, конфликт на Украине продолжать нельзя
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Конфликт на Украине продолжать нельзя, Брюсселю нужны перемены. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Торнадо [президента США Дональда] Трампа достигло и Брюсселя и перевернуло все с ног на голову. Здесь, в Брюсселе, полное безумие, необходимы перемены: нельзя продолжать войну, нельзя продолжать поддержку миграции и нельзя продолжать гендерное безумие», — заявил политик.

По мнению венгерского премьера, перемены не могут происходить «сами о себе», их необходимо осуществлять.

Ранее Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине превратится в провал для Европейского союза, сравнимый с уходом из Афганистана для США, если не состоятся мирные переговоры. Он назвал абсурдом нежелание европейских политиков вести переговоры с Россией.

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