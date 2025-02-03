На Украине ликвидировали лидера «Острых козырьков»

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали лидера подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Острые козырьки» Антона Спицына. Об этом сообщил воюющий в ВСУ брат Спицына Александр в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Сегодня скончался мой родной брат. Самый близкий и родной мне человек. Тяжело писать и вспоминать жизнь Антона, но он жил героем и погиб героем», — высказался Александр Спицын.
Спицын рассказал о ликвидации брата ВС России и назвал событие «самым черным днем в жизни». По его словам, воевавший в составе ВСУ с самого начала конфликта с Россией командир украинского подразделения БПЛА получил в бою несовместимые с жизнью ранения.
Ранее боец подразделения «Острые козырьки» Александр заявил в разговоре с «Би-би-си» о невозможности победить Россию. В статье отмечалось, что бойцы подразделения прошли подготовку под руководством западных инструкторов.