ВС России ликвидировали лидера подразделения ВСУ «Острые козырьки» Спицына

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали лидера подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Острые козырьки» Антона Спицына. Об этом сообщил воюющий в ВСУ брат Спицына Александр в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня скончался мой родной брат. Самый близкий и родной мне человек. Тяжело писать и вспоминать жизнь Антона, но он жил героем и погиб героем», — высказался Александр Спицын.

Спицын рассказал о ликвидации брата ВС России и назвал событие «самым черным днем в жизни». По его словам, воевавший в составе ВСУ с самого начала конфликта с Россией командир украинского подразделения БПЛА получил в бою несовместимые с жизнью ранения.

Ранее боец подразделения «Острые козырьки» Александр заявил в разговоре с «Би-би-си» о невозможности победить Россию. В статье отмечалось, что бойцы подразделения прошли подготовку под руководством западных инструкторов.