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18:43, 3 февраля 2025Бывший СССР

На Украине ликвидировали лидера «Острых козырьков»

ВС России ликвидировали лидера подразделения ВСУ «Острые козырьки» Спицына
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали лидера подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Острые козырьки» Антона Спицына. Об этом сообщил воюющий в ВСУ брат Спицына Александр в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня скончался мой родной брат. Самый близкий и родной мне человек. Тяжело писать и вспоминать жизнь Антона, но он жил героем и погиб героем», — высказался Александр Спицын.

Спицын рассказал о ликвидации брата ВС России и назвал событие «самым черным днем в жизни». По его словам, воевавший в составе ВСУ с самого начала конфликта с Россией командир украинского подразделения БПЛА получил в бою несовместимые с жизнью ранения.

Ранее боец подразделения «Острые козырьки» Александр заявил в разговоре с «Би-би-си» о невозможности победить Россию. В статье отмечалось, что бойцы подразделения прошли подготовку под руководством западных инструкторов.

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