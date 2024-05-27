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12:00, 27 мая 2024Бывший СССР

Украинские «Острые козырьки» заявили о невозможности победить Россию

Боец подразделения «Острые козырьки» ВСУ: мы не можем победить Россию

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Боец подразделения «Острые козырьки» в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр заявил в разговоре с «Би-би-си» о невозможности победить Россию с помощью дронов.

«Мы можем сдерживать их [российские войска] с помощью дронов и причинять им вред. Но, к сожалению, не можем с их помощью победить», — приводятся в публикации слова военного.

В статье отмечается, что бойцы подразделения прошли подготовку под руководством западных инструкторов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал самые сложные для украинской армии участки фронта. По его словам, это покровское и кураховское направления.

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      Глеб Палехов
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