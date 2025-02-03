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10:23, 3 февраля 2025Ценности

Пэрис Хилтон пришла на вечеринку в прозрачном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kevin Mazur / Getty Images for The Recording Academy

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон в откровенном наряде пришла на вечеринку перед вручением премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе, США. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

43-летняя знаменитость появилась на мероприятии в облегающем блестящем макси-платье из прозрачной черной ткани. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь наряд просвечивала обнаженная грудь.

В то же время артистка уложила волосы в конский хвост, выбрала в качестве украшений серьги-подвески и кольца и надела остроносые черные туфли на каблуках.

В декабре 2024 года Пэрис Хилтон снялась обнаженной и показала видео фанатам.

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