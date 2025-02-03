Пэрис Хилтон пришла на вечеринку в прозрачном платье без бюстгальтера

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон в откровенном наряде пришла на вечеринку перед вручением премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе, США. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

43-летняя знаменитость появилась на мероприятии в облегающем блестящем макси-платье из прозрачной черной ткани. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь наряд просвечивала обнаженная грудь.

В то же время артистка уложила волосы в конский хвост, выбрала в качестве украшений серьги-подвески и кольца и надела остроносые черные туфли на каблуках.

В декабре 2024 года Пэрис Хилтон снялась обнаженной и показала видео фанатам.