Пэрис Хилтон снялась полностью обнаженной и показала видео фанатам

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась в откровенном видео и показала его фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость поделилась роликом, в котором предстала полностью обнаженной. Она позировала на фоне елки и подарочных коробок, прикрывая интимные части тела огромным красным бантом. Хилтон дополнила свой образ объемной прической, кожаными перчатками, длинными серьгами и ярким макияжем.

Поклонники оценили кадры звезды в комментариях. «Уверена, вашему мужу это понравилось», «Кажется, я кое-что видел», «Единственный рождественский подарок, который имеет значение», «Ты выглядишь прекрасно и идеально», «Именно в таком виде я появляюсь на сегодняшнем ужине», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон с новым имиджем попала в объектив папарацци.