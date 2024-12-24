Пэрис Хилтон удивила фанатов новым имиджем на фото папарацци

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон с новым имиджем попала в объектив папарацци и удивила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

43-летнюю знаменитость заметили в компании супруга, предпринимателя Картера Рыма. Пара совершала покупки в бутике люксового бренда Chanel в Лос-Анджелесе. Так, Хилтон предстала перед камерами в спортивном костюме, кроссовках и панаме марки Prada. При этом на размещенных кадрах можно заметить, что ее светлые пряди стали темными. Журналисты предположили, что звезда примерила парик, чтобы ее не узнали уличные фотографы.

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Читатели портала оценили преображение Хилтон в комментариях под материалом. «Какое влияние на вас может оказать цвет волос. Определенно ей лучше блонд», «Блонд — это часть образа Пэрис», «Ей очень подходит такой цвет волос», «Она совершенно неузнаваема», «Как брюнетка она мне нравится», — высказывались они.

Ранее мать Пэрис Хилтон, модельер Кэти Хилтон раскрыла необычное место хранения своих откровенных фото.