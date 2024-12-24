Пэрис Хилтон удивила фанатов новым имиджем на фото папарацци

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон с новым имиджем попала в объектив папарацци и удивила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.
43-летнюю знаменитость заметили в компании супруга, предпринимателя Картера Рыма. Пара совершала покупки в бутике люксового бренда Chanel в Лос-Анджелесе. Так, Хилтон предстала перед камерами в спортивном костюме, кроссовках и панаме марки Prada. При этом на размещенных кадрах можно заметить, что ее светлые пряди стали темными. Журналисты предположили, что звезда примерила парик, чтобы ее не узнали уличные фотографы.
Читатели портала оценили преображение Хилтон в комментариях под материалом. «Какое влияние на вас может оказать цвет волос. Определенно ей лучше блонд», «Блонд — это часть образа Пэрис», «Ей очень подходит такой цвет волос», «Она совершенно неузнаваема», «Как брюнетка она мне нравится», — высказывались они.
Ранее мать Пэрис Хилтон, модельер Кэти Хилтон раскрыла необычное место хранения своих откровенных фото.