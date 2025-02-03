Подмосковный ЖК затопило фекальными водами

ЖК «Датский квартал» в Подмосковье затопило фекальными водами

Жилой комплекс (ЖК) «Датский квартал» в подмосковных Мытищах затопило фекальными водами. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Новости Москвы».

На записях, сделанных одним из жильцов, можно увидеть, как паркинг и технические помещения ЖК заливает сточными водами. При этом мужчина предположил, что управляющая компания не принимает никаких мер по устранению аварии. Ее причиной стал прорыв трубы из-за засора, вызванного тем, что строители сливали в канализацию песок, цемент и другой мусор.

Ранее в этот же день стало известно, что в Липецке канализационными водами затопило убежище в подвале жилого дома. Речь идет о постройке, расположенной на улице 40 лет Октября. Жильцы пожаловались, что на протяжении недели в квартирах стоит зловонный запах, который никак не выветривается.