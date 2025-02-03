Жители российского города пожаловались на затопленное нечистотами убежище

В Липецке нечистотами затопило убежище в подвале жилого дома

В Липецке сточными водами затопило убежище в подвале жилого дома. Помещение стоит в нечистотах уже неделю, передает Telegram-канал «Липецк №1».

О проблемах с канализацией сообщают собственники дома по улице 40 лет Октября. Коммунальная авария в доме началась с небольшой течи, но всего через несколько дней отходами залило весь подвал первого подъезда. В фекалиях погрязло и убежище. Ни обращение к коммунальщикам, ни вызовы аварийной службы не ускорили решение проблемы. Всю неделю в квартирах стоит зловонный запах, выветрить который жильцам никак не удается. «Мы находимся в нечистотах и задыхаемся», — сетуют липчане. Теперь горожане перешли к жалобам в местную администрацию.

Ранее масштабный фекальный потоп произошел в подмосковном Чехове. Аварии коснулись двадцати многоквартирных домов на девяти улицах. Затопления продолжались все лето, и справиться с ними за все это время коммунальщикам не удалось. При этом городские службы в соцсетях отчитались об успешном завершении всех ремонтных работ. К ситуации подключилась прокуратура.