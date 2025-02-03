Популярный российский комик пожаловался на неприятные ощущения за границей

Комик Коваль пожаловался на сильную тревогу за границей

Популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль признался, что за границей он часто испытывает необъяснимую сильную тревогу. Об этом юморист рассказал в видео, доступном на его YouTube-канале.

Коваль отметил, что за последний год побывал в трех разных странах и каждый раз по приезде туда некоторое время испытывал неприятные ощущения. «Просто какой-то бесконечный страх, я не чувствую себя в безопасности, у меня начинаются панические атаки, у меня начинается какая-то тревога бесконечная и ощущение, что я что-то упускаю, что я что-то не так делаю, что я не тут должен быть», — пожаловался он.

По словам комика, он уже три недели находится в Таиланде и в первые десять дней после приезда ему было страшно покидать виллу, где он живет.

Ранее Коваль побывал в США и назвал удивившие его особенности этой страны. Так, по словам юмориста, он не ожидал, что в Америке ему придется постоянно преодолевать большие расстояния.

