Порошенко: Украина получит от Франции первые истребители Mirage в феврале

Украина получит от Франции первые истребители Mirage в феврале. Об этом заявил бывший президент Украины и предприниматель Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит украинский Пятый канал в Telegram.

«Украинские пилоты, которые будут работать на этих самолетах, уже заканчивают обучение», — подчеркнул украинский экс-президент.

Порошенко озвучил сроки поставки первой партии Mirage и назвал их эффективным оружием для использования ракет «воздух-воздух». Политик также рассказал по итогам визита во Францию о договоренности по подготовке специальных резолюций Европарламента, Национальной ассамблеи и Сената Франции.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Париж поставит Украине истребители Mirage 2000 до конца I квартала 2025 года. Также дипломат отказался рассказать, как Франция относится к отправке международного миротворческого контингента на Украину.