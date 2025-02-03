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13:52, 3 февраля 2025Бывший СССР

Порошенко назвал сроки поставки первых Mirage от Франции

Порошенко: Украина получит от Франции первые истребители Mirage в феврале
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Украина получит от Франции первые истребители Mirage в феврале. Об этом заявил бывший президент Украины и предприниматель Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит украинский Пятый канал в Telegram.

«Украинские пилоты, которые будут работать на этих самолетах, уже заканчивают обучение», — подчеркнул украинский экс-президент.

Порошенко озвучил сроки поставки первой партии Mirage и назвал их эффективным оружием для использования ракет «воздух-воздух». Политик также рассказал по итогам визита во Францию о договоренности по подготовке специальных резолюций Европарламента, Национальной ассамблеи и Сената Франции.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Париж поставит Украине истребители Mirage 2000 до конца I квартала 2025 года. Также дипломат отказался рассказать, как Франция относится к отправке международного миротворческого контингента на Украину.

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