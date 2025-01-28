Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 до конца I квартала 2025 года

Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 до конца I квартала 2025 года. Об этом в эфире Sud Radio заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро.

«Французские Mirage 2000 скоро будут летать над Украиной. К концу квартала, как объявит президент республики», — сказал он.

Уточняется, что глава МИД Франции отказался рассказать, как Париж относится к отправке международного миротворческого контингента на Украину после урегулирования конфликта.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и Барро созвонились для обсуждения путей укрепления партнерства между двумя государствами и расходов Запада на оборону. По словам главы Госдепа, альянс с Францией является центральным местом в системе безопасности США.