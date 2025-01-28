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09:08, 28 января 2025Мир

Рубио назвал альянс с Францией центральным местом в системе безопасности США

Рубио: Альянс с Францией занимает центральное место в системе безопасности США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро созвонились для обсуждения путей укрепления партнерства между двумя государствами и расходов Запада на оборону. По итогам разговора Рубио назвал альянс с Францией центральным местом в системе безопасности США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, передает ТАСС.

«Рубио подтвердил, что альянс Соединенных Штатов и Франции играет центральную роль в обеспечении безопасности и благосостояния американского народа», — указано в письменном заявлении.

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