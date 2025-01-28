Рубио: Альянс с Францией занимает центральное место в системе безопасности США

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро созвонились для обсуждения путей укрепления партнерства между двумя государствами и расходов Запада на оборону. По итогам разговора Рубио назвал альянс с Францией центральным местом в системе безопасности США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, передает ТАСС.

«Рубио подтвердил, что альянс Соединенных Штатов и Франции играет центральную роль в обеспечении безопасности и благосостояния американского народа», — указано в письменном заявлении.