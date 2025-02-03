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11:51, 3 февраля 2025Силовые структуры

Пострадавшие из-за взрыва пытались выбить стекло из дверей для выхода из ЖК «Алые Паруса»

Пострадавшие не могли выйти из ЖК «Алые Паруса» из-за заклинивших дверей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Пострадавшие не могли выйти из подъезда жилого комплекса (ЖК) «Алые Паруса» из-за заклинивших дверей. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, пострадавшие пытались выбить стекло.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел в понедельник, 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление в части здания, пять человек получили травмы.

Правоохранительные органы рассматривают основную версию — покушение на президента Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. По одним данным, он находится в тяжелом состоянии.

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