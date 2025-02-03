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11:31, 3 февраля 2025Силовые структуры

Появилось новое видео с места покушения на основателя батальона «Арбат» в Москве

СК показал видео с места покушения на Саркисяна в ЖК «Алые Паруса»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Основатель батальона «Арбат» ранен при взрыве в «Алых Парусах»

На месте взрыва в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве работают следователи и криминалисты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России и предоставили видео.

На кадрах виден холл дома, повреждена обстановка, разбиты стеклянные двери и окна.

Правоохранительные органы рассматривают основную версию — покушение на президента федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. По одним данным, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Саркисян не выжил. Эту информацию «Интерфаксу» также сообщили в правоохранительных органах.

Взрыв в доме №77 на Авиационной улице прогремел 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление в части здания, пять человек получили травмы.

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