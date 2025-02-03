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23:06, 3 февраля 2025Россия

Правительство одобрило механизм конфискации иностранных активов в России

РБК: Правительство одобрило механизм конфискации иностранных активов в РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм конфискации иностранных активов в России в ответ на недружественные действия США и других государств. Об этом сообщает РБК.

Законопроект внесло на рассмотрение Министерство юстиции. Он предполагает изменения в Арбитражном процессуальном кодексе и в законах «Об оценочной деятельности» и «Об исполнительном производстве».

Комиссия Кабмина одобрила документ с учетом дальнейшей доработки, отметил источник РБК. К второму чтению в Госдуме планируется урегулировать вопрос, связанный с необходимостью генпрокурора уведомлять правкомиссию по контролю за иностранными инвестициями в случае обращения в суд.

Минюст в пояснительной записке отметил, что изъятие российских активов является грубым нарушением прав России и международного права. Законопроект является зеркальными мерами, в связи с тем, что недружественные государства обязаны компенсировать ущерб, нанесенный их действиями.

Ранее глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что изъятие замороженных активов России может негативно повлиять на финансовую систему.

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