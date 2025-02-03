Россиянам назвали способ избежать штрафа за прогрев автомобиля

Адвокат Кудерко: Прогрев машины в жилой зоне более пяти минут грозит штрафом

Прогрев автомобиля в жилой зоне более пяти минут грозит штрафом от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей. Способы избежать составления протокола назвала адвокат Елена Кудерко в беседе с информагентством «Прайм».

Правозащитница пояснила, что длительный прогрев автомобиля попадает под действие статьи 12.28 Кодекса об административных правонарушениях. По ее словам, особенно внимательно к этому стоит относиться жителям Москвы и Санкт-Петербурга, тогда как в северных регионах России вероятность попасть под проверку меньше.

Чтобы не получить штраф, Курденко посоветовала парковать машину вдали от окон жилого дома и начинать прогрев перед самым отъездом. Кроме того, нужно удостовериться, что таймер на системе прогрева не превышает пять минут. «Имейте в виду, что соседи и прохожие могут сообщить о нарушении. Это подчеркивает важность внимательного отношения к правилам эксплуатации автомобилей в жилых зонах», — сказала адвокат.

С 1 января в России выросли штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения. Так, автомобилисты, пойманные за повторной ездой без полиса ОСАГО, должны заплатить от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Кроме того, выросли суммы, взыскиваемые за управление машиной с непристегнутым ремнем, проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости и другие нарушения.