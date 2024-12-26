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17:36, 26 декабря 2024Россия

Путин повысил ряд штрафов для автомобилистов

Путин подписал закон об увеличении штрафов на нарушение ПДД
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Законопроект внесен в Госдуму в октябре. 12 декабря депутаты приняли документ в третьем чтении. Согласно изменениям, с 1 января 2025 года, автомобилистам придется заплатить от трех тысяч до пяти тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО. Езда с непристегнутым ремнем безопасности будет наказываться штрафом в размере 1,5 тысячи рублей. Аналогичную сумму начнут взимать за проезд на красный сигнал светофора. При повторном нарушении штраф вырастет до 7,5 тысячи рублей.

Водителям, которых поймают за рулем в состоянии алкогольного опьянения, с января нужно будет оплатить штраф в размере 45 тысяч рублей. Превышение скорости обойдется им в сумму от 750 до 7,5 тысячи рублей. Кроме того, повысятся штрафы за езду по трамвайным путям, обочинам и полосе встречного движения.

ЖЗЛ
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