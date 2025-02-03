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10:25, 3 февраля 2025Бывший СССР

Пушилин назвал место концентрации основных боев на кураховском направлении в ДНР

Пушилин: Бои на кураховском направлении сконцентрированы в районе Дачного
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Основные бои на кураховском направлении фронта в Донецкой народной республике (ДНР) сконцентрированы в районе села Дачное. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Если мы берем Великую Новоселку, то наши подразделения продолжают двигаться дальше, вклиниваются в оборону противника, не дают им создать новые укрепления. Также это касается и кураховского направления, где основные бои сейчас сконцентрированы в районе населенного пункта Дачное», — сказал он.

Ранее Пушилин заявил, что российские военные не дают не дают бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на всей линии фронта. Он подчеркнул, что благодаря этому украинская армия не может выстроить оборону у Великой Новоселки.

До этого глава региона сообщал, что подразделения ВСУ пытаются строить новую линию обороны на левом берегу реки Сухие Ялы, однако Российская армия продолжает не сбавляя темп двигаться вперед. По его словам, российские войска также расширяют зону своего контроля на кураховском направлении.

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