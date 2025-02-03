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10:39, 3 февраля 2025Бывший СССР

Пушилин объяснил значение боев в Дзержинске

Пушилин: ВС России стараются взять Дзержинск для отдаления ВСУ от Горловки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска стараются взять Дзержинск (украинское название — Торецк) и тем самым отодвинуть позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) от обстреливаемой ими Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Также в центре внимания у нас Дзержинск, потому что именно с этого направления обстреливается многострадальная Горловка. Бои основные развернулись в районе и по-прежнему остается горячей точкой шахта "Торецкая"», — сказал он.

Политик подчеркнул, что российские войска делают все возможное для отдаления линии фронта от Горловки, которая обстреливается с этого направления. Он добавил, что подразделениям армии России удалось взять населенный пункт Крымское в окрестностях Дзержинска и подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России «точно не стоят на месте».

Ранее Денис Пушилин заявил, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы в Часов Яр в ДНР. При этом, по его словам, российские войска продолжают продвижение в населенном пункте.

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