Пушилин объяснил значение боев в Дзержинске

Пушилин: ВС России стараются взять Дзержинск для отдаления ВСУ от Горловки

Российские войска стараются взять Дзержинск (украинское название — Торецк) и тем самым отодвинуть позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) от обстреливаемой ими Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Также в центре внимания у нас Дзержинск, потому что именно с этого направления обстреливается многострадальная Горловка. Бои основные развернулись в районе и по-прежнему остается горячей точкой шахта "Торецкая"», — сказал он.

Политик подчеркнул, что российские войска делают все возможное для отдаления линии фронта от Горловки, которая обстреливается с этого направления. Он добавил, что подразделениям армии России удалось взять населенный пункт Крымское в окрестностях Дзержинска и подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России «точно не стоят на месте».

Ранее Денис Пушилин заявил, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы в Часов Яр в ДНР. При этом, по его словам, российские войска продолжают продвижение в населенном пункте.