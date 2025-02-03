Пушилин заявил о переброске сил ВСУ в Часов Яр

Пушилин: ВСУ перебрасывают дополнительные силы в Часов Яр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные силы в Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«В Часовом Яре также идут городские бои, противник цепляется, перекидывает дополнительные силы», — сообщил Пушилин.

Глава ДНР вместе с тем отметил, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвигаться в населенном пункте.

Ранее Пушилин называл место концентрации боев на кураховском направлении в ДНР. По его словам, основные сражения на данном участке фронта развернулись в районе населенного пункта Дачное.