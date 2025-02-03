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17:29, 3 февраля 2025Путешествия

Пьяный турист помочился в зале прилета аэропорта Таиланда

Туриста из Саудовской Аравии задержали за мочеиспускание в аэропорту Таиланда
Алина Черненко

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Пьяный турист из Саудовской Аравии был задержан за справление малой нужды прямо в зале прилета аэропорта Таиланда. Об этом сообщает местное издание Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел 30 января в воздушной гавани популярного тайского курорта Пхукет. Представители аэропорта заявили, что нарушителем оказался гражданин Саудовской Аравии, господин Мохаммед, который должен был лететь рейсом авиакомпании Indigo Air из Пхукета в Мумбаи.

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Из-за сильного алкогольного опьянения пассажира не пустили на посадку, и сотрудники службы безопасности вывели его из зоны ожидания. По дороге Мохаммед начал мочиться на стеклянную стену в зале прибытия международных рейсов. Туриста пришлось поместить в объединенный центр безопасности аэропорта, чтобы он пришел в себя.

Ранее пассажир авиакомпании EasyJet напился на мальчишнике, надел платье с пятнистым лифом и помочился на попутчицу во время полета. Инцидент произошел на рейсе из Барселоны в Лондон.

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