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07:00, 3 февраля 2025Ценности

Раскрыта опасность пирсинга между ягодицами

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dphotographer / Getty Images

Владелец салона тату и пирсинга Body Electric в Лос-Анджелесе, США, Брайан Кит Томпсон раскрыл опасность пирсинга между ягодицами. Его комментарий публикует издание TMZ.

Речь идет об установке микродермалов (<украшение, состоящее из накрутки — верхней части, расположенной над кожей, — и якоря, который помещается под кожу через разрез — прим. «Ленты.ру») чуть ниже области копчика. Подобное украшение недавно установила и продемонстрировала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) американская хип-хоп-исполнительница Карди Би.

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По словам Томпсона, подобный прокол следует делать с осторожностью, поскольку он имеет высокий риск инфицирования, требует длительного заживления и может оставить серьезные шрамы. «Как только вы сделаете что-то подобное, вам придется жить с этим. Вы будете вынуждены справляться со всеми возникающими проблемами», — заявил специалист.

В мае 2022 года сообщалось, что блогерша с никнеймом fkatwigslove сделала пирсинг уха и потратила на лечение десятки тысяч рублей.

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