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19:27, 3 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о рисках для жизни из-за глобального потепления

Синоптик Вильфанд: С повышением температуры повышается риск для жизни
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Глобальное потепление несет в себе опасность, поскольку с растущими температурами повышается риск для жизни. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Наиболее ярко выраженный фактор — так называемые волны тепла, когда в течение длительного времени температура превышает норму на пять-семь градусов. Это происходит как минимум в течение недели. Это очень негативный фактор летом», — объяснил синоптик, добавив, что волны тепла наблюдаются и зимой во время оттепелей, причем в последнее время все чаще. Он отметил, что человеческий организм тяжело справляется с волнами тепла, а многие люди и вовсе их не переживают, о чем свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Ранее россиян предупредили о росте природных катаклизмов по причине изменения климата. В первую очередь они затронут умеренные и приполярные широты, где глобальное потепление идет в 2–2,5 раза быстрее, чем в тропиках. Из-за этого вырастет число засух, сильных осадков, ураганов и других бедствий.

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