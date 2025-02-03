Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС Краснодарского края ввело штормовое предупреждение из-за непогоды

В Краснодарском крае ввели штормовое предупреждение из-за непогоды. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в краевом МЧС.

Вечером 3 февраля, а также ночью и днем 4 числа на Кубани (исключая город Сочи) ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, гроза, ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Кроме того, спасатели предупредили о налипании мокрого снега на проводах и деревьях, гололеде, измороси и гололедице на дорогах. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры безопасности и следить за переменой погоды.

Ранее сообщалось, что российский турист пропал без вести у озера Рица в Абхазии. Он поднялся туда с рюкзаком и ночевал на территории национального парка.