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09:35, 3 февраля 2025Путешествия

Российский турист пропал у озера Рица в Абхазии

МЧС Абхазии: Спасатели ищут пропавшего россиянина в окрестностях озера Рица
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский турист пропал без вести в окрестностях озера Рица в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Восемь спасателей ищут жителя Тюменской области Берестнева А. С., 1986 года рождения. Они получили сигнал о его исчезновении в ночь на 2 февраля.

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Как сообщил ТАСС, Берестенев поднялся на озеро Рица с рюкзаком вечером 31 января. В администрации Рицинского национального парка ему дали ночлег.

Отмечается, что ночью россиянин приходил к сотрудникам парка за сигаретами, а утром его не оказалось на месте ночлега. При этом там нашли его деньги и документы.

«Я лично сообщил об этом в МЧС, и с того времени спасатели МЧС вместе с нашими сотрудниками ведут поиск россиянина», — рассказал директор парка Адамур Багателия. По словам видевших Берестнева, он выглядел потерянным.

В декабре другой российский турист пропал без вести в Гоа при странных обстоятельствах. Он ушел из номера без денег и телефона и не вернулся.

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