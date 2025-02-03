Россиянам дали советы по развитию осознанного потребления у детей

Россиянам посоветовали приучать детей к осознанному потреблению ради экологии

Чтобы сократить количество пищевых отходов и внести свой вклад в устойчивое развитие экологии и общества, россиянам необходимо с детства приучать своих детей к осознанному потреблению. Об этом «Ленте.ру» рассказала управляющий партнер компании «Виво Маркет» Мария Степанова.

«Если мы привыкнем питаться размеренно в течение дня и не переедать, будем выбирать сезонные фрукты и овощи и покупать продукцию локальных производителей, негативное воздействие на планету заметно снизится», — указала собеседница.

Глобальная продовольственная система оказывает значительное влияние на окружающую среду, подчеркнула Степанова. Около четверти (26 процентов) мировых выбросов парниковых газов связано с производством продуктов питания, а сами пищевые отходы составляют 8-10 процентов антропогенных выбросов.

Снижение углеродного следа не должно быть единственной мотивацией для перехода к осознанному потреблению, добавила управляющий партнер «Виво Маркет». В будущем такой подход поможет избежать многих проблем со здоровьем, поскольку выработанную с раннего возраста привычку к натуральным и полезным продуктам дети перенесут во взрослую жизнь, заключила она.

Важное место в формировании культуры питания у детей отводится производителям школьного питания, обратила внимание Степанова. Отдавая предпочтение локальным и сезонным продуктам, операторы социального питания снижают ущерб, причиняемый окружающей среде. Импортные фрукты и овощи в этом смысле выглядят куда менее выигрышно, поскольку из-за длительного хранения и обработки консервантами лишаются ряда полезных веществ.

Стоит научить детей не выбрасывать еду, а использовать ее рационально, убеждена управляющий партнер компании «Виво Маркет». «Например, из остатков овощей можно приготовить суп, из несвежего хлеба — сухари, а фрукты можно использовать в выпечке или смузи», — подчеркнула собеседница. Дома она посоветовала создать систему сортировки отходов, в которую будут вовлечены и дети, заранее проинформированные о важности переработки.

Среди других рекомендаций эксперт назвала выбор товаров в минимальной упаковке, посещение рынков и фермерских лавок, покупку круп, орехов и других продуктов на развес. Лучше, если упаковка будет стеклянной или бумажной — так ее будет проще переработать.

Ранее россиян предупредили о только кажущихся полезными продуктах и блюдах. К примеру, йогурты с фруктами ошибочно включены в число здоровых продуктов, пояснила эндокринолог Ольга Игнатова. По факту же в их составе содержится большое количество сахара, вредных консервантов, красителей и ароматизаторов. Другим небезопасным продуктом, по словам специалиста, для некоторых людей может оказаться цельнозерновой хлеб, в котором содержится большое количество сахара и глютена.