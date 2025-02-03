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13:07, 3 февраля 2025Экономика

Россиянам напомнили о наказании за курение в квартире и на балконе

Эксперт Бондарь: За курение в квартире и на балконе грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Курить на балконе или в собственной квартире не запрещено, однако если при этом дым от сигарет и вейпов попадает в другие квартиры, это считается нарушением прав соседей. Об этом россиян предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передает RT.

Если нарушитель отвечает отказом на просьбу соседей перестать курить, те имеют право вызвать участкового или подать в суд. Для этого потребуются доказательства нарушения: арты управляющей компании, показания свидетелей, фото или видео. Курильщика могут привлечь к административной ответственности.

По словам Бондаря, в некоторых регионах курить на балконах запрещено законом, даже если дым не проникает в жилье соседей. Эксперт добавил, что заниматься курением в подъездах нельзя категорически, так как они считаются местами общего пользования. Штраф может составить от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья отказался одобрить запрет на курение рядом с подъездами жилых домов и на остановках общественного транспорта. Депутаты объяснили решение тем, что данный проект не учитывает действующие законы и право собственников устанавливать места для курения на открытом воздухе.

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