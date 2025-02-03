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20:06, 3 февраля 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша назвала раздражающие привычки пассажиров самолета

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Российская тревел-блогерша назвала привычки пассажиров самолета, которые ее раздражают. Соответствующим видео она поделилась на своей странице @natusenchik в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь девушка пожаловалась на людей, которые пользуются слишком сладкими духами с ярким ароматом. Также она заметила, что некоторые пассажиры сильно тычут пальцем в экран стоящего впереди кресла и доставляют дискомфорт сидящему там человеку.

Кроме того, блогерша выразила недовольство теми, кто держится за спинки кресел во время передвижения по самолету. «Вы что, думаете, упадете, если будете просто нормально идти и никого не трогать?» — задалась вопросом она.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла свои секреты для комфортного перелета в качестве пассажира. Бортпроводница отметила, что изменила привычки в полете после того, как стала работать в авиации.

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