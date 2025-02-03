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13:11, 3 февраля 2025Россия

Российский губернатор раскрыл подробности о попытке атаки на газоперерабатывающий завод

Астраханский губернатор Бабушкин: ГПЗ остановил работу перед атакой дронов ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Перед атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Астраханской области предприятие остановило работу. Об этом, раскрывая подробности о случившемся, сообщил губернатор российского региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«Получив заблаговременные сигналы об опасности БПЛА, предприятие остановило свою работу, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности», — написал Бабушкин.

Губернатор назвал ситуацию на предприятии контролируемой и подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью персонала и тех, кто живет поблизости, нет. Специалисты, по его словам, проводят постоянный анализ экологического состояния воздуха, превышений норм пока не зафиксировано.

Волгоградская область подверглась массированной атаке ВСУ в ночь на понедельник, 3 февраля. По данным Минобороны, всего за ночь над регионом сбили 25 летательных аппаратов. ВСУ пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса, начался пожар. В сети также появились кадры из атакованного региона.

ЖЗЛ
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