Российский губернатор раскрыл подробности о попытке атаки на газоперерабатывающий завод

Астраханский губернатор Бабушкин: ГПЗ остановил работу перед атакой дронов ВСУ

Перед атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в Астраханской области предприятие остановило работу. Об этом, раскрывая подробности о случившемся, сообщил губернатор российского региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

«Получив заблаговременные сигналы об опасности БПЛА, предприятие остановило свою работу, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности», — написал Бабушкин.

Губернатор назвал ситуацию на предприятии контролируемой и подчеркнул, что угрозы жизни и здоровью персонала и тех, кто живет поблизости, нет. Специалисты, по его словам, проводят постоянный анализ экологического состояния воздуха, превышений норм пока не зафиксировано.

Волгоградская область подверглась массированной атаке ВСУ в ночь на понедельник, 3 февраля. По данным Минобороны, всего за ночь над регионом сбили 25 летательных аппаратов. ВСУ пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса, начался пожар. В сети также появились кадры из атакованного региона.