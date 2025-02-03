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23:00, 3 февраля 2025Наука и техника

Российский «Искандер-1000» посчитали угрозой для Европы

TNI: Новый РК «Искандер-1000» угрожает Европе и меняет баланс сил
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Российский «Искандер-1000» с увеличенной дальностью обладает повышенной точностью и может маневрировать на подлете к цели. Об этом сообщает издание The National Interest (TNI).

В материале говорится, что ракетный комплекс «угрожает Европе». Вооружения РФ впечатляют и «переворачивают» оборонную стратегию НАТО.

«Искандер-1000» отличается увеличенным твердотопливным зарядом, новым двигателем и улучшенными системами управления полетом и наведения», — отмечает автор статьи, указав, что точность ракеты «должна вызвать беспокойство у западных военных аналитиков».

Ранее издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что Россия может в ближайшее время наладить выпуск нового варианта баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» с увеличенной вдвое дальностью. За счет увеличения запаса топлива на 15 процентов и более эффективного двигателя ракета сможет поражать цели на дальности до 1000 километров.

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