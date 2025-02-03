Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:43, 3 февраля 2025Россия

Министр российского региона получил ранение в зоне СВО

Министр по делам молодежи Якутии был ранен при выполнении боевого задания на СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил ранение в зоне специальной военной операции (СВО) в ходе выполнения боевого задания. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков в Telegram-канале.

По его информации, Шамаев получил в зоне СВО тяжелое ранение, В каком состоянии находится министр после случившегося, председатель правительства российского региона данных не привел.

«Даже в самые трудные моменты наши бойцы проявляют истинный героизм, силу духа и преданность Родине», — написал Бычков и пожелал якутскому министру как можно скорее восстановиться после ранения.

Ранее вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов получил несовместимые с жизнью ранения в Курской области, когда его автомобиль наехал на мину. Чиновник ушел на фронт добровольцем и отправился воевать в Курскую область в августе прошлого года после вторжения ВСУ в регион.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Волгограде прозвучали 50 взрывов на фоне атаки беспилотников ВСУ. Украинские дроны пролетали в 300 метрах над крышами домов

      Турецкие власти захотели создать в Сирии две военные базы

      Украина атаковала сразу три населенных пункта в одном регионе

      Малышева назвала единственный способ дожить до старости в трезвом уме

      В секретном российском центре назвали давящее на психику ВСУ оружие

      Россиян предупредили о проблемах при покупке новых смартфонов Samsung на маркетплейсах

      Россияне раскрыли отношение к мату на работе

      Мать-одиночка стала порномоделью и пожалела об этом

      Названы самые распространенные причины отказа в приеме на работу в России

      Появились кадры из атакованной ВСУ Астраханской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше