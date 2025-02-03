Министр российского региона получил ранение в зоне СВО

Министр по делам молодежи Якутии был ранен при выполнении боевого задания на СВО

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил ранение в зоне специальной военной операции (СВО) в ходе выполнения боевого задания. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков в Telegram-канале.

По его информации, Шамаев получил в зоне СВО тяжелое ранение, В каком состоянии находится министр после случившегося, председатель правительства российского региона данных не привел.

«Даже в самые трудные моменты наши бойцы проявляют истинный героизм, силу духа и преданность Родине», — написал Бычков и пожелал якутскому министру как можно скорее восстановиться после ранения.

Ранее вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов получил несовместимые с жизнью ранения в Курской области, когда его автомобиль наехал на мину. Чиновник ушел на фронт добровольцем и отправился воевать в Курскую область в августе прошлого года после вторжения ВСУ в регион.