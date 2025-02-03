С места взрыва в московском ЖК изъяли элементы СВУ

Элементы СВУ изъяли с места взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве

С места взрыва в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве изъяли элементы самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, СВУ было заложено в здание утром в понедельник, 3 февраля. Саперы продолжают работу на месте происшествия.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром 3 февраля. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва пострадали четыре человека, среди них президент Федерации бокса Донецкой народной республики, основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. По последним данным, он не выжил.