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13:36, 3 февраля 2025Силовые структуры

С места взрыва в московском ЖК изъяли элементы СВУ

Элементы СВУ изъяли с места взрыва в ЖК «Алые Паруса» в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С места взрыва в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» в Москве изъяли элементы самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, СВУ было заложено в здание утром в понедельник, 3 февраля. Саперы продолжают работу на месте происшествия.

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром 3 февраля. Мощность бомбы оценили в 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва пострадали четыре человека, среди них президент Федерации бокса Донецкой народной республики, основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. По последним данным, он не выжил.

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