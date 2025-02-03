Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:58, 3 февраля 2025Бывший СССР

На Украине задержали пытавшихся пронести взрывчатку в полицию

СБУ задержала двух человек при попытке пронести взрывчатку в полицию на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области на западе Украины. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на областное управление СБУ.

По данным журналистов, люди пытались пронести взрывчатые вещества в здание правоохранительных органов.

«В Ровненской области сотрудники Службы безопасности задержали двух террористов», — говорится в сообщении.

Ранее в Ужгороде Закарпатской области Украины полиция задержала шесть человек в военной форме, устроивших скандал.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили новейшие снаряды для танков Leopard. Как они выглядят и на что способны?

      Великобритания отказалась выбирать между США и Евросоюзом

      На Украине задержали пытавшихся пронести взрывчатку в полицию

      Экс-возлюбленная Леонардо Ди Каприо показала видео с переодеванием в нижнее белье

      США выйдут из СПЧ ООН и прекратят финансирование БАПОР

      США захотели получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь

      В России заявили о переоценившей свои силы и пошедшей вразнос Европе

      Трамп заявил о большом прогрессе по урегулированию на Украине

      Трамп подписал указ о создании Фонда национального благосостояния США

      Назван неочевидный портящий стильный интерьер в доме предмет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше