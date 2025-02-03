На Украине задержали пытавшихся пронести взрывчатку в полицию

СБУ задержала двух человек при попытке пронести взрывчатку в полицию на Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области на западе Украины. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на областное управление СБУ.

По данным журналистов, люди пытались пронести взрывчатые вещества в здание правоохранительных органов.

«В Ровненской области сотрудники Службы безопасности задержали двух террористов», — говорится в сообщении.

Ранее в Ужгороде Закарпатской области Украины полиция задержала шесть человек в военной форме, устроивших скандал.