На Украине задержали пытавшихся пронести взрывчатку в полицию

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области на западе Украины. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на областное управление СБУ.
По данным журналистов, люди пытались пронести взрывчатые вещества в здание правоохранительных органов.
«В Ровненской области сотрудники Службы безопасности задержали двух террористов», — говорится в сообщении.
Ранее в Ужгороде Закарпатской области Украины полиция задержала шесть человек в военной форме, устроивших скандал.