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17:11, 3 февраля 2025Бывший СССР

Стали известны подробности о новых поставках оружия Запада Украине

Reuters: Новое оружие с Запада на Украину идет лишь новым бригадам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Новые западные поставки оружия на Украину идут только новым бригадам. Об этом пишет Reuters со ссылкой на военных.

«Новые поставки обычно идут к свежим бригадам», — сообщает агентство. В пример приводится 24-я отдельная механизированная бригада. Она получала американские бронетранспортеры последний раз в 2022 году.

Reuters также пишет о том, что о необходимости Вооруженным силам Украины (ВСУ) не только новой техники, но и человеческих ресурсов. Военнослужащие говорят о постоянном напряжении в рядах.

Ранее Associated Press со ссылкой на бойцов ВСУ также написало о проблемах ВСУ. В частности, украинская армия терпит поражение под Красноармейском (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) из-за нехватки людей и проблем с логистикой.

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