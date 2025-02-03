Стали известны подробности о новых поставках оружия Запада Украине

Reuters: Новое оружие с Запада на Украину идет лишь новым бригадам

Новые западные поставки оружия на Украину идут только новым бригадам. Об этом пишет Reuters со ссылкой на военных.

«Новые поставки обычно идут к свежим бригадам», — сообщает агентство. В пример приводится 24-я отдельная механизированная бригада. Она получала американские бронетранспортеры последний раз в 2022 году.

Reuters также пишет о том, что о необходимости Вооруженным силам Украины (ВСУ) не только новой техники, но и человеческих ресурсов. Военнослужащие говорят о постоянном напряжении в рядах.

Ранее Associated Press со ссылкой на бойцов ВСУ также написало о проблемах ВСУ. В частности, украинская армия терпит поражение под Красноармейском (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) из-за нехватки людей и проблем с логистикой.