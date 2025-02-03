AP: ВСУ терпят поражение под Красноармейском из-за нехватки людей и снабжения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение под Красноармейском (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) из-за нехватки людей и проблем со снабжением. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на бойцов ВСУ.

«Войну выигрывает логистика. Если нет логистики, нет и пехоты, потому что нет способа ее снабжать», — указал AP заместитель командира батальона «Волки да Винчи» с позывным Афер. Офицер также отметил, что Вооруженные силы (ВС) России учитывают важность качественного снабжения.

Украинские военные назвали в качестве причин поражений в ДНР нехватку личного состава для удержания оборонительных линий. Отмечается, что недавно сформированные подразделения неспособны выполнять боевые задачи. Также бойцы ВСУ рассказали об изменении тактики ВС России под Красноармейском и формировании клещей вокруг города.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о вытеснении ВСУ с линии фронта близ Красноармейска. Он отметил и интенсивность боев на кураховском направлении в районе населенного пункта Дачное.